محافظ الغربية يتفقد جاهزية الشوارع لاستقبال العيد الفطر

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من الشوارع بمدينة طنطا شملت شوارع ( البحر ، محب ، سعيد ، الأشرف، الكورنيش ، سكة المحلة ، الجلاء) بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وذلك للاطمئنان على جاهزية الشوارع لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث تابع المحافظ رفع كافة الإشغالات، نظافة الشوارع وتوجيه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير السيولة المرورية بالشوارع.

ووجه محافظ الغربية برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات بالتواجد الميداني على مدار الساعة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية والمنعقدة على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

وكلف رحمي رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورصد أي محاولة للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد، موجهاً مديريتي الطب البيطري والأوقاف بتطهير وتعقيم كافة المساجد قبل وبعد صلاة العيد.

كما وجه المحافظ مديريتي الطب البيطري والتموين بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار ، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي ذات السياق تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، ومرفق الإسعاف خلال أيام العيد ، مع توجيه إداراتي المرور والمواقف بتكثيف حملات الرقابة على المواصلات العامة وضبط المخالفين .