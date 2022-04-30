محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة البيطرية ويكرم المتميزين

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة البيطرية بحى ثان الزقازيق والمقام على مساحة 100 متر وبتكلفة 113 ألف جنيه، فى حضور الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى ومحمد الأباصيرى رئيس حى ثان ومديرى الإدارات البيطرية والنوعية بالمديرية وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية التى تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع فى إنشاء الوحدات البيطرية ورفع كفاءة مبانى الإدارات الصحية لتقديم الخدمات البيطرية للمزارعين ومربى الماشية ، مشددا ً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وزيادتها.

كما إفتتح محافظ الشرقية منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بمقر مديرية الطب البيطرى مشاركة من المديرية فى تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.

وعلى هامش الإفتتاح حرص محافظ الشرقية على مشاركة الأطباء البيطرين إحتفالهم باليوم العالمى للطبيب البيطرى الذى يُصادف السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام طبقاً لقرار الإتحاد العالمى للأطباء البيطريين ومنظمة صحة الحيوان... قام محافظ الشرقية بتكريم عدد 38 طبيب بيطرى بمنحهم شهادات تقدير ، تكريما لأدائهم المتميز ولجهدهم المبذول فى نجاح الحملات القومية للتحصين ضد الامراض الوبائية وتطوير مراكز تجميع الألبان وتطوير المجازر والتفتيش على اللحوم واحياء المشروع القومى للبتلو وكذلك التحسين الوراثى وتمصير السلالات الأجنبية وتوفير الرعاية والعلاج والقوافل العلاجية والتصدى لمرض أنفلونزا الطيور.

أشاد محافظ الشرقية بالدور الهام للطبيب البيطرى فى مراقبة الأسواق للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وكذلك الاشراف على عمليات الذبح بالمجازر لتقديم غذاء آمن وصحى للمواطنين، مؤكدا أن الطبيب البيطرى يمثل خط الدفاع الأول لحماية الانسان قبل الحيوان من الأمراض ويبرز دوره فى المحافظات ذات الطابع الريفى ، فتحيه لكل طبيب بيطرى يبذل كل ما لدية من جهد وعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها

ومن جانبه أعرب مدير مديرية الطب البيطرى عن سعادته لتواجد محافظ الشرقية بين زملائه الأطباء البيطريين ومشاركتهم احتفالهم باليوم العالمى للطبيب البيطرى , مشيراً إلى أن الطبيب البيطرى تقع على عاتقه مسئولية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وكذلك الحيوانات فهو المسؤول عن علاج الامراض التى تصيب الحيوانات والدواجن والاسماك والتى تمثل الغذاء الأساسى للإنسان وكذلك الاشراف على عملية الذبح وفحص اللحوم والدواجن فى المجازر لضمان صحة المستهلك، كما أنه يساعد على حماية الانسان من أكثر من 200 مرض يمكن أن ينتقل من الحيوان إلى الانسان .

وفى نهاية الإحتفالية، أهدى مدير مديرية الطب البيطرى درعاً تذكارياً لمحافظ الشرقية تقديراً لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الطب البيطرى بالشرقية بما كان له عظيم الآثر فى زيادة الثروة الحيوانية و السمكية والداجنة.