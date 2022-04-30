محافظ الشرقية: تشكيل لجان لرصد ومنع التعديات على الأراضى خلال إجازة عيد الفطر

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لمديري إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية والحوكمة الداخلية والمراجعة بالديوان العام بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي صباحاً ومساء على المراكز والمدن والأحياء لرصد كافة التعديات على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون ترخيص وذلك خلال العطلات الرسمية وإجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالة المخالفات في المهد قبل أن تتفاقم ويصعب التعامل معها وتطبيق القانون على الجميع.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت اللجان المشكلة من إدارات الديوان العام بالمرور الميداني على عدد من المراكز والمدن لرصد المخالفات والتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالتها فوراً والتحفظ على المواد المستخدمة في أعمال البناء ومصادرتها واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أن اللجان المشكلة من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، تمكنت من رصد هنجر مُقام على مساحة 400 متر على أرض زراعية بعزبة السرو بالوحدة المحلية ببني عامر ، وبالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق تم استقدام المعدات واللوادر لإزالة الهنجر المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

كما قامت اللجان المشكلة من المتابعة الميدانية برصد سور بالطوب الأبيض والمونه الأسمنتيه على مساحة 50 متر خارج الأرض الزراعية وبدون ترخيص بناحية السنيطة التابعة للوحدة المحلية بالغزالي بمركز فاقوس ، وبالتنسيق مع رئاسة المركز تم إزالة السور وتسويته بسطح الأرض وتحرير محضر للمخالف.

وفي مركز ديرب نجم تمكنت اللجان المشكلة من رصد مبنى يقام بالطوب الأبيض على مساحة 120 متر بقرية شبرا الصورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبره ، وكذلك سور مقام بالطوب الأبيض على مساحة 600 متر على الأرض الزراعية بقرية طحا المرج وبالتنسيق مع رئاسة المركز تم إزالة المخالفتين واتخاذ مايلزم حيال المخالف.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق المستمر مع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي محاولة للبناء العشوائي والتحرك الفوري لإزالتها دون تهاون أو تقصير ، مؤكداُ أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل.