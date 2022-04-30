محافظ الدقهلية: 36 موقعا لاستقبال القمح بسعة تخزينية 265 ألف طن

الدقهلية: فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية باستمرار المتابعة الميدانية على الطبيعة لأعمال توريد محصول القمح المحلى لعام 2022 للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وفي هذا السياق أوضح "مختار" أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم تبلغ 262878 فدانا بنطاق المحافظة.

وأشار أن هناك 36 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر تم تجهيزها لاستقبال الأقماح بسعة تخزينية تصل الي 265 ألف طن مضيفا أن سعر استلام اردب القمح وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة32.5 درجه يبلغ 885 جنيها وقال المحافظ انه اعطي توجيهاته بان يتم الدفع كاملا لقيمة اردب القمح وان يتم توضيح ذلك في مكان ظاهر بمواقع وشون التوريد علي مستوي المحافظة تشجيعا للموردين علي التوريد..

وهذا وكان محافظ الدقهلية قد شدد على اهمية متابعة رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالعمل المستمر لتمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فورا لازلة اية معوقات قد تطرأ اثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوي المحافظة.

ومن جانبه قال المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية إنه تنفيذا لتكليفات"السيد محافظ الدقهلية" فقد قامت لجنه صيانة الحبوب برئاستنا وعضوية م. شريف صليب رئيس صيانة الحبوب وم. هبه فؤاد المفتشه بالصيانه وم. مصطفى صالح مدير الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالمرور على صومعة شربين وهنجر كفر التبن وشونة ابو ماضي وشونة وهنجر بلقاس وشونة الستاموني والصبريه وشونة وهنجر راس الخليج واستهدف المرور تذليل كافة العقبات أمام المزارع والمورد للاقماح موضحا انه تم حتي اليوم توريد 4 آلاف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، وقال بأنه ستكون هناك متابعة يومية بجميع المواقع التخزينية فور استلام الاقماح بها وسيتم سحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الدولة بمحصول القمح بإعتبارة محصولا استراتيجيا ومتابعة اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمه لموسم 2022لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والحرص على ان يكون موسم توريد ناجح بجميع المحافظات هذا العام، ففي محافظة الدقهلية وفي اطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين،



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