محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع وتطهير المساجد

الإسكندرية: جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين علي مستوي الأحياء وتطهير جميع المساجد وخاصة حول المساجد المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشددا علي رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالتعامل الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوي من المواطنين خلال أيام العيد.

وفي هذا الصدد، قام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف بتطهير المساجد بنطاق المركز حرصا علي سلامة وصحة المواطنين

وشهد حي شرق برئاسة محارب هيلع اعمال تطهير المساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي

وواصل حي المنتزة ثان برئاسة هدي ابو كليلة أعمال غسيل الأرصفة بمنطقة المندرة بالتنسيق والتعاون مع شركة نهضة مصر

وقام حي وسط برئاسة عزة سعد أعمال تطهير المساجد وغسيل الأرصفة والميادين بنطاق الحي وجميع المناطق الساخنة

بينما قام حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني أعمال غسيل الأرصفة والميادين وتطهير المساجد المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك