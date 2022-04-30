محافظ أسيوط: استمرار صرف منحة عيد العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء صرف منحتى عيد العمال وعيد الفطر المبارك 2022 للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية القوى العاملة بالمحافظة بداية من يوم 26 إبريل وحتى 25 مايو القادم بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمساندة العمالة غير المنتظمة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك خلال لقائه حازم على وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، بمكتبه بديوان عاما لمحافظة .

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه سيتم صرف منحتى عيد الفطر وعيد العمال للعمالة غير المنتظمة للمسجلين بمديرية القوى العاملة بأسيوط من جميع مكاتب البريد المصرى بمختلف مناطق الجمهورية ضمن خطة توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية لفئات العمالة الغير منتظمة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لصرف المنحة فى سهولة ويسر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مناشداً المستحقين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم التزاحم أثناء عملية الصرف لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط إنه يجرى صرف المنحة المقررة بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 3713 مستفيد من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة بجملة 1000 جنيه لكل عامل وذلك عن طريق المكاتب البريدية المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتاً إلى تعليمات الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة بضرورة الاهتمام بالعمال باعتبارهم عماد النهضة والتقدم فى ربوع مصر .

كم ا قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال والذى تحتفل به الدولة فى الأول من مايو كل عام.

كما قدم محافظ أسيوط، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة وجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعمال مصر الأوفياء، مقدمًا كل التحية والاحترام والتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال فى دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد.

وقال محافظ أسيوط- فى تصريحات صحفية اليوم - إن عيد العمال هو عيد العمل والعطاء والإنتاج مطالبا الجميع بالتكاتف والتفانى فى العمل كل فى موقعه لينعم الشعب المصرى العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والتقدم، وخاصة مع بناء مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذه المشروعات القومية والتنموية بجميع محافظات الجمهورية وتبنيه مبادرة " حياة كريمة " التى وفرت الحياة الكريمة للشعب المصرى ووفرت فرص العمل لهم، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يوفق القيادة السياسية وجميع أعضاء الحكومة لما فيه الخير والرخاء والازدهار والأمان لبلادنا.

وأعرب المحافظ عن تقديره واحترامه لعمال مصر الأوفياء الذين يخلصون فى أعمالهم ولم يبخلوا بجهدهم وعرقهم من أجل الوطن وساهموا فى دفع عجلة الإنتاج، لانهم سبيل الأمة للتقدم والرقى وأن العمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات وان الأمم لا تبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها.