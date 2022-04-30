رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد العمال

سوهاج ـ محمود مقبول

تقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بخالص التهنئة للقيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وللدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة ولعمال مصر عامة والعاملين بالجامعة خاصة بمناسبة عيد العمال.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد بمثابة إعلاء لقيمة العمل واحتفاء بعمال مصر، وتثمينا لجهودهم ودورهم في تحقيق نهضتها وتنميتها الشاملة في كافة القطاعات.

واختتم عبد الخالق تهنئته بالدعاء لله عز وجل بأن يعم الأمن والأمان مصرنا الحبيبة، وأن ينعم شعبها بالرخاء والتقدم والاستقرار تحت قيادة رئيسها وأن يوفقه الى ما يحب ويرضى .