محافظ أسوان يتدخل لإعادة تأهيل وترميم أحد المنازل بعد تعرضه للحريق

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بسرعة التدخل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وترميم أحد المنازل بقرية غرب أسوان، بعد وصول استغاثة لمبادرة "الناس لبعضها" بتعرضه لحريق مدمر وكامل شمل أثاثات ومحتويات المنزل، بجانب جهاز عروسة لحفيدة صاحبة المنزل.

وعلى الفور قامت مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة محمد يوسف مدير المديرية بمعاينة المنزل المحترق حيث تبين أنه يضم أسرتين، وبناء على ذلك سيتم صرف مبلغ 4 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى بواقع ألفين جنيه لكل أسرة، على أن يتم صرف التعويضات اللازمة عن الخسائر التى لحقت بالمنزل وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة وذلك فور استلام محضر الشرطة الخاص بالمعاينة واستكمال الإجراءات المستندية.

ووجه اللواء أشرف عطية مسئولى المبادرة بتوفير جهاز عروسة للحفيدة للإسراع فى تجهيزها، بالتوازى مع إعادة ترميم المنزل، استكمالاً للدور المجتمعى والإنسانى الذى تقوم به مبادرة " الناس لبعضهم" التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس عام 2020.

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ والمشرفة على مبادرة " الناس لبعضهم " أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قام فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالتعامل مع عدد من الحالات الإنسانية التى ليس لها مأوى منها رجل مسن يبلغ من العمر 82 عاماً والذى يتواجد عند مزلقان السكة الحديد، وجارى إقناعه بعودته لأسرته المقيمة بقرية أبو الريش أو إيداعه بدور رعاية المسنين.

وأوضحت، بأن مستشفى أسوان الجامعى قامت بالتكفل لعلاج طفل 4 سنوات بعد توجيه والدته استغاثة للمبادرة عن حاجته لإجراء عملية تركيب دعامة فى جفون العين فى ظل عدم قدرتها المادية عن تحمل تكلفة العملية، كما كانت هناك استجابة من قبل المبادرة لتوفير جهاز " فاركولين " لسيدة مسنة تعانى من مشاكل فى التنفس، فيما تم تسليم سيدة " ربة منزل " من كوم أمبو فرن وأسطوانة بوتاجاز لإعاناتها على توفير المعيشة الكريمة لأبنائها المعاقين.