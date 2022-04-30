محافظ أسوان: رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية استعدادا للعيد

بدأت محافظة أسوان إستعداداتها لإستقبال عيد الفطر المبارك وتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته برفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية لتحقيق الجاهزية الكاملة ، وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والنظافة ، ورفع الإشغالات والتراكمات أولاً بأول ، بجانب تشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة للتعامل الفورى مع أى مشاكل أو شكاوى ، ومختلف المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين خلال أيام العيد.

وكلف المحافظ ، بضرورة الإستمرار فى تكثيف جهود كافة الأجهزة المعنية لضمان إنتظام توافر السلع الغذائية والإستهلاكية والأساسية للمواطنين خلال الفترة الحالية والقادمة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، مع إستكمال حملات الرقابة التموينية المشددة على الأسواق وتكثيفها لتحقيق الإنضباط المطلوب بها منعاً لأى ممارسات إحتكارية ، وبما يساهم فى تحقيق السيطرة الكاملة على الأسعار ، بجانب القيام بحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن الأسوانى.

ووجه اللواء أشرف عطية أيضاً مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة ، مع إلغاء الأجازات للعاملين فيها وذلك لإستقبال كافة الحالات الطارئة ، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الإستعداد القصوى لقطاعات مياه الشرب والكهرباء لإستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة ، وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها ، ليتكامل ذلك مع تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة الشبكات والمحطات لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمساجد بمختلف الوحدات المحلية ، فضلاً عن تكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق السريعة والفرعية والميادين العامة لضمان تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، ليتزامن ذلك مع قيام المحليات بالتنسيق مع شرطة المسطحات بتكثيف التوعية والمرور الميدانى لمنع السباحة بمجرى نهر النيل والترع أثناء فترة الأعياد للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ، وخاصة فى الجزر والمناطق التى تشهد إرتفاع معدلات حالات الغرق .