اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 مايو 2022 01:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجلة جديدة للأوقاف لدراسة القضايا العصرية في ضوء فقه الواقع

السبت، 30 أبريل 2022 11:20 م
مجلة جديدة للأوقاف لدراسة القضايا العصرية في ضوء فقه الواقع وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف عن تدشين مجلتها التجديدية "الاجتهاد" عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وتهدف المجلة إلى تشجيع الباحثين من الأئمة وشباب أعضاء هيئة التدريس وغيرهم إلى الاجتهاد فى دراسة القضايا العصرية فى ضوء فقه الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف فى إطار فهم مقاصده العامة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنها تأمل أن تكون المجلة أحد أهم منابر التجديد فى القرن الحادى والعشرين

ولفتت الوزارة إلى أن المجلة ستوفر مكافآت جيدة للباحثين والكتاب الجادين فى تناول قضايا التجديد تشجيعًا على فتح باب الاجتهاد أمام الجادين من أهل الاختصاص والنظر القادرين على فهم الدليل وإنزاله على مظانه من الواقع فى فهم مستنير للدليل والواقع معًا

 


الاجتهاد

الأوقاف

مجلة الاوقاف

اخبار الأوقاف

اخبار مصر

تجديد الخطاب الديني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف: افتتاح 4 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا و2 صيانة وترميمًا الجمعة

السبت، 30 أبريل 2022 06:09 م

أوقاف المنوفية: تجهيز 15 ساحة ملحقة لأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك

السبت، 30 أبريل 2022 03:58 م

هل إخراج الصدقة للميت تكتب فى ميزان حسناته؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

السبت، 30 أبريل 2022 02:00 م

مديريات الأوقاف تطهر المساجد والساحات استعدادا لصلاة العيد.. أوقاف الأقصر تشكل غرفة عمليات 24 ساعة بالإدارات لمتابعة الاستعدادات.. وتجهيز 366 مسجدا لأداء صلاة العيد بالوادى الجديد.. وتحديد أسماء وأعداد المساجد

السبت، 30 أبريل 2022 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة