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ماكرون: سنساعد كييف فى جمع الأدلة على "جرائم حرب"

السبت، 30 أبريل 2022 11:00 م
ماكرون: سنساعد كييف فى جمع الأدلة على "جرائم حرب" الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون
وكالات

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تعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي بأن باريس ستواصل مساعدة كييف في مجال "جمع أدلة على جرائم حرب".

ونقلت قناة "BFMTV" عن قصر الإليزيه أن ماكرون تعهد أثناء مكالمة هاتفية مع زيلينسكي اليوم السبت، بتمديد عمل الخبراء الفرنسيين الذين "يساعدون في جمع هذه الأدلة".

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، سابقا، بأن ماكرون قال إن بلاده ستعزز مساعداتها العسكرية والإنسانية لكييف.

ووصلت إلى أوكرانيا في 11 أبريل الجاري مجموعة من الخبراء التابعين لوزارة الداخلية الفرنسية للبحث عن "أدلة على جرائم حرب وجمعها".

وتضم هذه المجموعة اثنين من خبراء الطب الشرعي وحوالي 15 من رجال الشرطة.

من جانبها بدأت النيابة العامة للمحكمة الجنائية الدولية في 2 مارس الماضي التحقيق في الأعمال الروسية في أوكرانيا. وأعلن نائب المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 11 مارس الماضي بأن مجموعة التحقيق التابعة للمحكمة قد بدأت في جمع الأدلة في إطار هذا التحقيق.


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