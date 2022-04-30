لوفيجارو: الفرنسيون يشعرون بالإرهاق والإحباط بسبب اللاجئين من أوكرانيا

كتب محمد جمال

ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن العديد من الفرنسيين الذين قرروا استقبال اللاجئين الأوكرانيين، بعد شهرين من تصعيد الأزمة في أوكرانيا، بدأوا يشعرون بالإرهاق وخيبة الأمل، وبحسب الصحيفة ، يتلقى حوالى 70 ألف أوكرانى فى فرنسا حاليا إعانة حكومية قدرها 426 يورو شهريا، وفقا للمكتب المحلى للهجرة.

ومع ذلك، غالبا ما تكون هذه الأموال غير كافية للقادمين حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم، في الوقت نفسه، فإن الفرنسيين الذين يوفرون السكن للاجئين لا يتلقون أي مدفوعات مقابل مساعدتهم.

ووفقا لمكتب المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اعتبارا من 26 أبريل، تجاوز عدد اللاجئين الذين غادروا أوكرانيا منذ 24 فبراير 5.3 مليون شخص، ومن بين هؤلاء، ذهب أكثر من 2.9 مليون لاجئ إلى بولندا، وأكثر من 793 ألفا إلى رومانيا، و 627.5 ألف إلى روسيا، وأكثر من 502 ألف إلى هنجاريا.