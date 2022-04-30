اليوم السابع
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لماذا يوصى بتطعيم الأطفال فوق 12 عاما ضد كورونا؟ الصحة تعلق

السبت، 30 أبريل 2022 08:00 ص
لماذا يوصى بتطعيم الأطفال فوق 12 عاما ضد كورونا؟ الصحة تعلق لقاح كورونا - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا مسموح به للأطفال من سن 12 إلي 18 عاما وأضافت أنه آمن وفعال ويقوى المناعة في مواجهة الفيروس وهو ما يوفر الحماية الكاملة  .
 
وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
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الصحة

كورونا

لقاح كورونا

الأطفال

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