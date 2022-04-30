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لجنة العفو الرئاسي تجتمع بتشكيلها الجديد وتعد قائمة بمناسبة عيد الفطر

السبت، 30 أبريل 2022 07:36 م
لجنة العفو الرئاسي تجتمع بتشكيلها الجديد وتعد قائمة بمناسبة عيد الفطر محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسى
كتب محمد السيد

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عقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية :

- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب (سيتم إطلاقها خلال ساعات)

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

كما أعدت اللجنة قائمة عفو بمناسبة عيد الفطر تتضمن عدد من الأسماء يصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تستكمل اللجنة أعمالها بعد العيد لبحث كافة الطلبات التي تصل إليها سواء كانت من الشباب أو الغارمين والغارمات.

وسوف تعقد اللجنة مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

 

 

 

 

 


لجنة العفو الرئاسي

عيد الفطر المبارك

الأحزاب السياسية

منظمات المجتمع المدنى

اخبار مصر

العفو الرئاسي

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