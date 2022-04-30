وأضاف لافروف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "أصبحت العملية الخاصة لحماية دونباس سببا للغرب الجماعي لإدخال تدابير تقييدية واسعة النطاق ضد روسيا وكياناتها القانونية والأفراد.. ولا تخفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي هدف خنق اقتصادنا وتقويض قدرته التنافسية وعرقلة المزيد من التنمية التقدمية للبلاد".



وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا "من الواضح أن مثل هذا الخط المعادي لروسيا لا يمكن تبريره بأي شئ وليس له أيضا أي احتمالات.. وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن روسيا صمدت أمام هذا الضغط غير المسبوق.. الوضع آخذ في الاستقرار الآن، لن ينجح الأمر في إضعافنا".



وأشار إلى أن روسيا ستعيد تعديل الاقتصاد وتحمي نفسها من الأعمال غير الودية غير المشروعة للخصوم في المستقبل.. مضيفا "سنواصل الاستجابة بطريقة متوازنة ومناسبة للقيود المفروضة، بعد مهام دعم استقرار الاقتصاد الروسي ونظامه المالي ومصالح الأعمال المحلية وجميع السكان، كما سنواصل التكيف مع التحديات الخارجية ونكثف برامج التنمية للقطاعات الواعدة والقادرة على المنافسة".



وأوضح لافروف أن حوالي 16 ألفا من مواطني دول أخرى، بما في ذلك موظفو بعثات الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طلبوا من روسيا المساعدة في الإجلاء منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.