كبسولة × القانون.. بلاش تشيل "سنجة" وانت ماشى علشان فيها حبس

كتب إيهاب المهندس

يستعرض بعض الشباب في الأفراح والمشاجرات أسلحة بيضاء، وفى لحظة تهور قد تتسبب هذه الأسلحة في جرائم تزهق فيها أرواح، وطبقا للقانون تصل عقوبة حمل السلاح الأبيض للحبس والغرامة.

وفى حلقة جديدة من حلقات "كبسولة× القانون"، سنتحدث عن المواد التي يعاقب فيها حائز السلاح الأبيض طبقا للقانون للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تعرض حياة أبرياء للخطر.

وطبقا لنصوص المواد من 25 إلى 27 من قانون الأسلحة والذخائر والمعدل بقرار رئيس الوزراء في 2015، أن كل من حمل سلاح أبيض في الشارع يعاقب بالحبس لمدة شهر وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

بينما حمل السلاح الأبيض في أماكن تجمعات ومناطق سكنيه طبقا للقانون فأن العقوبة تكون الحد الأدنى فيها الحبس شهرين وغرامة.