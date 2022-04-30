فى ليلة ختم القرآن.. تطييب الكعبة وأرجائها بأفخر أنواع العود

وكثفت إدارة الطيب والبخور جهودها خلال ليلة ختم القرآن الكريم، التي شهدت كثافة عالية من المعتمرين والمصلين؛ بحيث يجري تبخير كافة أرجاء المسجد الحرام ومصلياته على مدار الساعة، أما تطييب الكعبة المشرفة فيتم بتولتين دهن عود فاخر لكل فرض، يتم البدء بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة.