عميد إعلام القاهرة: إعلان نتائج امتحانات الميد تيرم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية تواصل أعمال تصحيح ورصد نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" وذلك تمهيدا لإعلان النتائج بعد انتهاء أعمال الرصد والتجميع واعتمادها من لجنة الممتحنين.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن من المقرر أن يتم إعلان نتائج بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك ، على أن يتم إتاحة النتائج للطلاب على موقع الكلية.

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أعلنت استحداث اختبار الكفاءة المهنية لطلاب الفرقة الرابعة وهو عبارة عن اختبار يمنح الطلاب قبل التخرج شهادة معتمدة تفيد أن لدى الخريج مهارات مهنية تسمح له بمزاولة مهنة الإعلام، وأن لديه القدرة على المبادرة وتحمل المسئولية الإعلامية في المواقف التى تواجهه أثناء مزاولة عمله وفق المعايير المهنية والأخلاقية.

وأوضحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى بيان لها على الصفحة الرسمية للكلية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أن الاختيار عبارة عن مجموعة من الأسئلة التى تقيس الكفاءة التى من المتوقع أن يكون الطالب أتقنها، ويطبق الاختبار في العديد من دول العالم وكلية الإعلام جامعة القاهرة أول كلية إعلام مصرية تطبق هذا الاختبار مما يعطي ميزة إضافية لخريجيها وتضاف الشهادة الى C.V الطالب لدعمه في جهات العمل الحكومية والخاصة.

وأكدت الكلية، أنه عند اجتياز الاختبار سوف يحصل الطالب على 10 درجات كاملة تضاف ضمن درجات مشروع التخرج، وفي حالة عدم اجتياز الطالب للاختبار من المرة الأولى تتاح له فرصة ثانية، كما أن الكلية في حال وجدت أن إحدى المهارات التى تسعى من خلال هذا الاختبار أن تقيس اكتساب الطلاب لها لم يكتسبها عدد كبير من الطلاب سوف توفر عدة ورش مجانية للتأكد من اكتساب هذه المهارة المهنية لدى جميع الطلاب.