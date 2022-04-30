عائلة بالعريش تنظم حفل تكريم لأبنائها من حفظة القرآن الكريم .. صور

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت عائلة البيك، إحدى عائلات مدينة العريش بشمال سيناء، حفل تكريم لأبنائها من حفظة القرآن الكريم .

وقال المهندس محمد البيك، أحد منظمى الاحتفال لليوم السابع، إن المسابقة هى الأولى من نوعها التى تنظمها العائلة تشجيعا للصغار على حفظ كتاب الله.

وأضاف أنه تم تسليم جميع المشاركين شهادات تقدير ومبلغ رمزي ومصحف، وعددهم 15 فائزا من أعمار مختلفة.

وأشار إلى أن الاحتفال شارك فيه رموز من العريش وتم فى ديوان العائلة، وخلاله تم التأكيد على تقديم كل الدعم والتشجيع للنشء الصغار، واعتبار المسابقة انطلاقة تتجدد خلال شهر رمضان من كل عام فى إطار فعاليات أحياء شهر الصوم .

يذكر أن مدينة العريش شهدت احتفال نظمه أهالى سيناء تكريما لأبنائهم من حملة القرآن بمنطقة أبو صقل على ساحل مدينة العريش.

واستهل الاحتفال بعروض للأطفال وهم يرفعون كتاب القرآن الكريم، يتقدمهم محفظيهم ويستعرضون ما قاموا بحفظه على مسرح مكشوف على شاطئ العريش بمنطقة أبو صقل .

وسلم رموز من أهالى المحافظة الأطفال المكرمين الهدايا والجوائز التى تم التبرع بها للأطفال تقديرا لهم وتشجيعا .

وقال خليل الليثى أحد الشباب المنظمين للفعالية إنهم كرموا 100 طفل وعددا من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من حفظة القرآن من جزء حتى 30 جزء .

وأضاف أن الاحتفال جاء تتويجا لمبادرة خيرية تطوع بها أحد فاعلى الخير لنشر ثقافة تعليم الأطفال وتحفيظ القرآن فى عدد من مناطق العريش، وتوفير كل اللازم لهم .

وأشار إلى أن كلا من الشيخ محمود غنام والشيخ إسماعيل أبو صوان، قاموا فى موقعين مختلفين بجمع الأطفال وتعليمهم بمناطق حى أبو صقل وحى أبو جرير بالعريش.

وأعرب الشيخ محمد السيد من رموز منطقة أبو صقل عن سعادتهم بهذه المبادرات وروح الشباب فى دعم الأطفال وتوفير فرصة تحفيظ القرآن الكريم لهم.

وبدوره أكد السيد العدل أحد الشباب من رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء، أن المبادرة من أنجح وأهم مبادرات مجتمع شمال سيناء المحلى وتؤكد أنه عندما تتكاتف الجهود تصل لمردود يفيد الأطفال والشباب.

وأضاف أنهم فخورين بهذا المستوى من أداء اطفال سيناء الذين لديهم قابلية للتعليم والتميز وكان حفظ القرآن الكريم أحد أوجهها .