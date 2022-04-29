ختام المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن وتكريم الأوائل بتضامن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم النادى الإجتماعى والثقافى بالزعفران، ختام المسابقة الرمضانية لحفظة القرآن الكريم، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، وحمد عباس، مدير النادى، وأنور خليفه، رئيس مجلس الادارة ، والدكتور خالد ناجى الحفناوي، والدكتور منير دياب، مدير المعهد الازهري.

‏ قالت الدكتورة ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية الاجتماعيه والثقافيه، وعضو فرع المجلس القومى للمرأة، إن الهدف من تنظيم المسابقة هو تشجيع الناشئين من الشباب والفتيات من أبنائنا على الإقبال على تلاوة وحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وترتيلة، و تزويد المجتمع بأعذب التلاوات واخشعها وتعريف العالم بوسطية وسماحة الإسلام من خلال إبراز جماليات القرآن الكريم، مضيفة أنه تم تكريم الأوائل من حفظة القرآن الكريم والمشاركين في المسابقة وعدد من أصحاب الجمعيات المشاركة بشهادات تقدير وجوائز مالية وكتاب الله عز وجل.