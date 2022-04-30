ضبط لحوم ومعجنات غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملة تموينية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيلة وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة المركز وبرفقة رئيس مركز ومدينة ههيا ومفتشي الصحة، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد (5) براميل صابون سائل مجهول المصدر ولا يحمل أي بيانات ، سعة البرميل الواحد (120) كيلو جراما، بإجمالي كمية مقدارها ( 600 ) كيلو جرام ، وتم تحرير المحضر رقم 5516 لسنة 2022 جنح ههيا، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر، والإعدام الفوري (100) كيلو جرام لحوم مجمدة و(100) كيلو جرام معجنات لتغير خواصهما وفسادهما، وذلك بمعرفة مفتشي الصحة المرافقين للحملة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.