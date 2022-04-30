اليوم السابع
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صحة سوهاج تضبط طالب امتياز يدير مركز طبى للعلاج الطبيعى غير مرخص.. صور

السبت، 30 أبريل 2022 07:11 م
صحة سوهاج تضبط طالب امتياز يدير مركز طبى للعلاج الطبيعى غير مرخص.. صور فريق العلاج الحر بمديرية الصحة
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج من خلال الحملة التى تم شنها بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الأمنية من ضبط طالب امتياز يدير مركزا طبيا للعلاج الطبيعى بسوهاج بدون ترخيص وغير مؤهل للتعامل مع المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم.

 

كانت مديرة الصحة والسكان بسوهاج بإشراف عمرو العرشى وكيل المديرية والدكتور محمد عساف مدير إدارة العلاج الحر والدكتور محمد سيد فقير مفتش العلاج الحر بمديرية الصحة والدكتور خالد سعد مفتش العلاج الحر وبالتعاون مع مباحث التموين قد أعلنت عن ضبط مركز طبى للعلاج الطبيعى غير مرخص يديره طالب امتياز "علاج طبيعي" بمركز سوهاج وتبين عدم وجود أى ترخيص لمزاولة المهنة والطالب والمكان غير مؤهلين للتعامل مع المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم.

 

حيث تم الكشف أنه تم ضبط الطالب وهو يمارس جلسة علاج طبيعى لطفل فى سن السابعة من العمر وتم التحفظ على الطالب وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

تأتى تلك الجهود بناء على خطة وزارة الصحة ومديرية الصحة بسوهاج لضبط منتحلى الصفة وردعهم وكذلك ضبط المنشآت الطبية المخالفة والغير مطابقة للمواصفات واشتراطات مكافحة العدوى. لضمان تقديم خدمات طبية أمنة للمواطن.

المضبوطات بالمركز الطبى (1)
المضبوطات بالمركز الطبى (1)

 

المضبوطات بالمركز الطبى (2)
المضبوطات بالمركز الطبى (2)

 

فريق العلاج الحر بمديرية الصحة
فريق العلاج الحر بمديرية الصحة

 

مديرية الصحة بسوهاج
مديرية الصحة بسوهاج

 


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