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شعبة الذهب: أسعار الذهب تسجل أعلى نقطة سعرية عند 1145 جنيها لجرام عيار 21

السبت، 30 أبريل 2022 01:33 م
شعبة الذهب: أسعار الذهب تسجل أعلى نقطة سعرية عند 1145 جنيها لجرام عيار 21 اسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت قبل قليل أعلى نقطة سعرية في التاريخ بـ 1145 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولات في الأسواق، مرجعًا سبب الارتفاع الكبير في الذهب بما قيمته 20 جنيها الآن رغم إغلاق البورصة العالمية إلى اضطراب في العرض وزيادة الطلب بالسوق.

وأضاف "جيد" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أسعار الذهب من عيار 18 سجلت 980 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1308 جنيهات للجرام وهي مستويات تاريخيه وغير مسبوقة للذهب في مصر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 9160 جنيها للجرام.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن المعروض من الذهب حاليًا أقل من الطلب وهناك تراجع في الاستيراد وهذا تسبب في الزيادات الكبيرة في الأسعار اليوم، رغم توقف "الشاشة" وهي البورصة العالمية التي يجرى تسعير الذهب على أساسها.

وأوضح أن هناك عدة عوامل تتحكم في حركة سعر الذهب بالسوق المصري أبرزها سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب وثالثاً حركة الدولار في السوق المصرى.

 


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