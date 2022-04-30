اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سقوط 7 أعمدة كهرباء متوسطة الجهد بالدقهلية بسبب سرعة الرياح

السبت، 30 أبريل 2022 06:16 م
سقوط 7 أعمدة كهرباء متوسطة الجهد بالدقهلية بسبب سرعة الرياح محافظ الدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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تسبب حالة عدم الاستقرار فى الجو ، وارتفاع يرعى الرياح بالدقهلية إلى تساقط عدد من أعمدة الكهرباء داخل الأراضي الزراعية ، مما أدي إلى انقطاع الكهرباء عن عزبتين .
 
 وقد تلقت غرفة عمليات رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، بلاغا بسقوط أعمدة كهربائية بعزبة إبراهيم عبد الجليل التابعة للوحدة المحلية بالحصاينة ، وعلى الفور انتقل  المحاسب متولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.
 
ويرافقه إبراهيم الطنطاوي ،   نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، وحسن المنزلاوي  مدير العلاقات العامة برئاسة المركز ، وملاك النجار  رئيس الوحدة المحلية بالحصاينة 
وبالمعاينة على الطبيعة للموقع المذكور ،  تبين سقوط  7 أعمدة كهربائية متوسطة الجهد بحقل قمح وحقل بنجر نتيجة للعاصفة الرياحية .
 
و علي الفور تم استدعاء مسئول هندسة الكهرباء  ، وتم رفع الأعمدة المتساقطة  ، وجاري تركيب أعمدة جديدة بدلاََ من القديمة ،  ولم يسفر الحادث عن أي خسائر مادية ،  الجدير بالذكر أن المناطق المتأثرة هم عزبتى (ألفونس القديمة_ألفونس الجديدة ) وجاري تحويلهم على مغذي آخر وإزالة المشكلة.
 
 
 
 

الدقهليه

مركز السنبلاوين

سقوط 7 أعمدة كهرباء

حالة الطقس بالدقهلية

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