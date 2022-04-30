سقوط 7 أعمدة كهرباء متوسطة الجهد بالدقهلية بسبب سرعة الرياح

الدقهليه شريف الديب

تسبب حالة عدم الاستقرار فى الجو ، وارتفاع يرعى الرياح بالدقهلية إلى تساقط عدد من أعمدة الكهرباء داخل الأراضي الزراعية ، مما أدي إلى انقطاع الكهرباء عن عزبتين .

وقد تلقت غرفة عمليات رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، بلاغا بسقوط أعمدة كهربائية بعزبة إبراهيم عبد الجليل التابعة للوحدة المحلية بالحصاينة ، وعلى الفور انتقل المحاسب متولي عبدالعال متولي رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

ويرافقه إبراهيم الطنطاوي ، نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، وحسن المنزلاوي مدير العلاقات العامة برئاسة المركز ، وملاك النجار رئيس الوحدة المحلية بالحصاينة

وبالمعاينة على الطبيعة للموقع المذكور ، تبين سقوط 7 أعمدة كهربائية متوسطة الجهد بحقل قمح وحقل بنجر نتيجة للعاصفة الرياحية .

و علي الفور تم استدعاء مسئول هندسة الكهرباء ، وتم رفع الأعمدة المتساقطة ، وجاري تركيب أعمدة جديدة بدلاََ من القديمة ، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر مادية ، الجدير بالذكر أن المناطق المتأثرة هم عزبتى (ألفونس القديمة_ألفونس الجديدة ) وجاري تحويلهم على مغذي آخر وإزالة المشكلة.