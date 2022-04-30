سد "أم البارد".. أحدث مشروع بسيناء لتخزين واستغلال مياه السيول.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء من إنشاء وتسلم سد أم البارد وهو أحدث مشروع لحماية مناطق وسط سيناء من خطر السيول وتخزين مياه الأمطار لإعادة استخدامها فى الزراعة .

قالت مايسة محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، إن سد ام البارد بقرية التمد، بطول 250 متر وارتفاع 7 أمتار وسعته التخزينية 3 مليون متر مكعب من المياه، وتم إنشاؤه بتكلفة 18مليون جنيه.

وأوضحت أن السد يتم الاستفادة منه فى حماية المنطقة من أخطار السيول القادمة من جنوب سيناء، وحتي لا تصب في وادي العريش واعادة الاستفادة منها فى الزراعة والمزارع السمكية.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إن سد ام البارد بقرية التمد بوسط سيناء، يعد من اهم المشروعات الجديدة التى افتتحت على أرض المحافظة خلال احتفال محافظة شمال سيناء بعيد تحرير سيناء والعيد القومى ، لافتا إلى أن مشروعات تمت على أرض سيناء بقيمة 120 مليون جنيه للري في محافظة شمال سيناء، معظمها للحماية من أخطار السيول وتخزين المياه للاستفادة منها في الزراعة وإنشاء المزارع السمكية.



المنطقة التى تم بها انشاء السد



لحجز مياه السيول فى هذه المنطقة



من اعمال الانشاء



من مراحل انشاء السد



منطقة السد



