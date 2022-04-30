سحورك صحى فى رمضان.. تعرف على فوائد تناول البيض

فاطمة ياسر

البيض يعد من الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم وفيتامين د، لذا فتناوله يعد من الأمور الجيدة لأنه يساهم بشكل كبير فى إمداد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، والتى تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى وخاصة خلال شهر رمضان.

ووفقا لموقع "WEBMED" سنتعرف على أبرز الفوائد الصحية عند تناولك للبيض، هذه الوجبات الغذائية الجيدة خلال الصيام فى شهر رمضان، ومنها:

- التخلص من الوزن الزائد:

هل تعلم أن تناول البيض يعد من الحيل الغذائية الرائعة التى تساهم بشكل كبير فى التخلص من الوزن الزائد، والسبب أنه يحتوى على نسبة عالية من البروتين، الذى يزيد من شعورك بالشبع لفترة زمنية طويلة، ولذا يعمل على ارتفاع حرق الدهون فى الجسم وبالتالى الظهور فى وزن مثالى.

- الحفاظ على صحة العظام:

تناول البيض يساهم بشكل كبير في تقوية صحة العظام، لأنه غني بالكالسيوم وفيتامين د، لذا فتناولك له يساهم بشكل كبير تقوية صحة العظام، والحد من تعرضها لأى مشاكل كالكسر أو حدوث أى مضاعفات فيه.

- تقوية الجهاز المناعى:

يعمل البيض على تقوية الجهاز المناعى للجسم، لذا يساهم بشكل كبير فى الحد من الإصابة بأى التهابات والسبب فى ذلك أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمميزة للجسم.

- الحد من القلق والتوتر:

يعمل البيض على الحد من القلق والتوتر، ويساهم بشكل كبير فى تقليل الحد من الشعور بأى انتكاسة نفسية.