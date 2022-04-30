اليوم السابع
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زيلينسكى يناقش مسار أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبى مع ماكرون

السبت، 30 أبريل 2022 04:09 م
زيلينسكى يناقش مسار أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبى مع ماكرون زيلينسكى
كتبت ريهام عبد الله

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ناقش فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كما وجه الشكر لفرنسا على تقديم المساعدات الإنسانية لبلاده.
 
 
وقال زيلينسكى عبر تويتر :"استمرار الحوار مع ايمانويل ماكرون، ناقشنا التعاون الدفاعي والتفاعل على مسار انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوربى، ممتن للمساعدات الإنسانية الفرنسية، والاستعداد للعلاج المدافعين، وقرار مواصلة عمل البعثة للمساعدة في التحقيق في جرائم روسيا الاتحادية".
زيلينسكى
زيلينسكى
 
وفى سياق آخر أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل، أن أوكرانيا تتهم روسيا بالاستيلاء على 1.5 مليون طن من الحبوب في مناطق سيطرتها. 
 
 
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد أكد إن الدول الغربية تلقي باللوم على روسيا في أزمة الغذاء العالمية، لكنها لم تبدأ هذا العام، مُشيرًا إلى أنها تفاقمت بسبب العقوبات الغربية.
 
 
وقال لافروف في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "إنه لم تحدث أزمة الغذاء هذا العام، وليس قبل شهرين، ولقد بدأت قبل بضع سنوات لعدة أسباب، بما في ذلك عدوى فيروس كورونا، فضلاً عن سوء تقدير الدول الغربية. لقد كانوا قلقين للغاية موجهين سلاسل الغذاء إلى طرفهم، بالطبع، إن هذا الوضع فاقم المشكلة".
 
 
كما أشار إلى أن العقوبات ضد روسيا كانت السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة.
 
 
وأوضح لافروف أن العقوبات التي فرضها الغرب دمرت جميع سلاسل الإمداد الغذائية الحالية. على سبيل المثال، تم حظر عشرات السفن الأجنبية في البحر الأسود وبحر آزوف على أراضي أوكرانيا، لأنها خضعت للعقوبات. ونحن مستعدون للإفراج عنها، لكن الحكومة الأوكرانية لا تتعاون معنا في هذه القضية ".
 

أوكرانيا

ماكرون

روسيا

زيلينسكى

الحرب الروسية الاوكرانية

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