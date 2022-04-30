رفع كفاءة البنية التحتية بقرية كفر الحاج شربيني وتسوية الشوارع ضمن "حياة كريمة"

الدقهلية: شريف الديب

وجهت غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، رؤساء الوحدات المحلية تجاه التواصل مع الشركات المنفذة بمبادرة حياة كريمة وإزالة العقبات أمام العمل أولا بأول لتلافى المخالفات اليومية.

تواصلت مديحة عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الحاج شربينى، مع الشركات المنفذة للبنية التحتية ومد خطوط الصرف الصحى وتدعيم الشبكات للمناطق الأكثر احتياجا، وكذلك خطوط الفايبر (النت والتليفونات الأرضية) وإنشاء الكبائن الخاصة، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة لتهيئة الشوارع بعد أعمال الحفر وإصلاح ما تم إتلافه، كما تابعت مراحل رفع كفاءة ملعب مركز شباب قريه ترعه غنيم.

وكذلك تفقدت صيانة معدات النظافة ورفع كفاءة المقلب الوسيط والطريق السريع بنطاق الوحدة المحلية من مسح وتمهيد ورفع تراكمات القمامة والمخلفات من أماكن التجمع ورفعها جميعا إلى المقلب العمومي.

فيما تابعت أمل حمدى رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم رفع كفاءة النظافة بقرية الضهريه والصبريه ورفع ناتج التطهير وتهيئة الشوارع تدريجيا أمام المواطنين وتحميل للمخلفات اولا بأول إلى العمومي.؛ كما تابعت إصلاح انسداد لخطوط الصرف الصحى بقرية الضهريه أمام مسجد الفتح بالتعاون مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بشربين ٠ كذلك وتابعت شكوى بيئية لأحد المواطنين على الطبيعة بينه وبين جاره والعمل على إزالة أسباب الشكوى.