رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

كتب ـ محمد الأحمدى

أرسل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية ل لكنيسة الأسقفية خطابات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والشيخ محمد مختار وزير الأوقاف.

وجاء في نص رسالته: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات لسيادتكم بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات.

وقال رئيس الأساقفة: نحن نشكر الله القدير الذى أنهى الوباء الذى كان يهدد شعوب العالم. وليحفظ الله مصر وشعبها من كل شر.