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شاهد حفل إفطار فى الكنيسة الأسقفية بافتتاح مركز الدراسات المسيحية الإسلامية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 08:44 م
شاهد حفل إفطار فى الكنيسة الأسقفية بافتتاح مركز الدراسات المسيحية الإسلامية حفل الإفطار
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية اليوم، الأربعاء، حفل إفطار قبل افتتاح مركز الدراسات المسيحية الإسلامية وذلك فى كاتدرائية جميع القديسيين فى الزمالك.

 

ويعتبر أبرز الحضور الدكتور والمفكر مصطفى الفقى  والمستشار عدلي حسين المحافظ الأسبق للمنوفية ثم القليوبية، ومحمد فوزى وزير الصناعة الأسبق والأب رفيق جريش والمطران منير حنا المطران الشرقى لرئيس أساقفة إقليم الإسكندرية والمطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية.

 

ويهدف المركز أيضا لتعريف المسيحيين خاصة الغربيين بتعاليم الإسلام، وكذلك تقديم معرفة علمية عن المسيحية للمسلمين بهدف خلق تفاهم مشترك وحوار دينى.

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الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

مركز الدراسات المسيحيه الاسلاميه

اليوم السابع بلس

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