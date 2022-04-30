اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

السبت، 30 أبريل 2022 12:28 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
 
 
وقال زكي في نص البرقية: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونصلي أن يعيده الله على بلادنا العزيزة وعلى جميع المصريين، بالخير والتقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير».
 
وبعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف،والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقي علام،مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظالبنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
 

الطائفه الانجيليه

الرئيس السيسى

الحكومه المصريه

عيد الفطر المبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أندرية زكى: حضر أكثر من 400 مسلم احتفال عيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة من 1000 مشارك

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:49 م

أندريه زكى: وزير الأوقاف شخصية مفكرة وفقيه وصاحب رؤية وموقف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:48 ص

أندريه زكى: مبادرة وعى تهدف لبناء مجتمعات أكثر متانة وتعزز السلوكيات الإيجابية

الخميس، 31 مارس 2022 03:18 م

أندرية زكى: مصر شهدت تحركات جادة فى دعم الاستثمار وكسبت ثقة المؤسسات الدولية

السبت، 12 مارس 2022 07:24 م

كنائس مصر تشيد بحديث الرئيس عن بناء الكنيسة بجوار المسجد.. أندريه زكى: بصمة لن تنسى فى تاريخ مصر.. وأسقف المنيا للأقباط الأرثوذكس: ترسيخ لمبادئ المواطنة الرشيدة.. والأنبا باخوم: الدولة المصرية تتطور للأفضل دوما

السبت، 05 مارس 2022 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة