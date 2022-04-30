حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وردع المخالفين بالبحيرة والشرقية وبنى سويف

المحافظات –ناصر جودة-إيمان مهنى-هانى فتحى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق أسفرت عن :

*بالمرور على مركز ومدينة كفر الدوار تم غلق مخبز لمدة شهر لإنتاجه خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز لضرب مبيعات وهمية والاستيلاء على الدعم بعدد 21120 رغيف بما يعادل 32 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم، وضبط 3 مخابز تصرفوا في 48 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم.

وبحملة مماثلة بمركز ومدينة حوش عيسى تم ضبط، جزار يعرض للبيع نصف ذبيحه جاموسي وعليها أختام مقلده وغير صالحه للاستهلاك الادمي، 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين لعدم الاعلان عن مواعيد الإنتاج.

وبمركز ومدينة الدلنجات تم تحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، محضر غلق فى اوقات العمل الرسمية.

وفى مركز ومدينة الرحمانية تم تحرير 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، 3 محاضر عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل وعدم إعطاء بون صرف الخبز .

أما فى مركز ومدينة شبراخيت تم ضبط- 2.5طن سكر و290 علبة سجائر مجهولة المصدر، 3 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن رسمى او عذر قهرى، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة ادوات العجين بالمخبز ،4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى الشرقية أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة المركز و برفقة رئيس مركز ومدينة ههيا ومفتشي الصحة ، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط عدد (5) براميل صابون سائل مجهول المصدر ولا يحمل أي بيانات ، سعة البرميل الواحد (120) كيلو جرام ، بإجمالي كمية مقدارها ( 600 ) كيلوجرام ، وتم تحرير المحضر رقم 5516 لسنة 2022 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر، و الإعدام الفوري ( 100 ) كيلوجرام لحوم مجمدة و ( 100 ) كيلو جرام معجنات لتغيرخواصهما وفسادهما ، وذلك بمعرفة مفتشي الصحة المرافقين للحملة حفاظاً على سلامة وصحه المواطنين.

كما أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وتوافر جميع أنواع السلع التموينية، خاصة المواد البترولية والدقيق البلدي المدعم للمخابز، بالتعاون بين مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، مشدداً على استمرار وتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق والمرور والمتابعة خلال هذه الفترة، للاطمئنان على توافر السلع، وعدم التلاعب في الأسعار، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعدته الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، وتضمن الإشارة إلى نتائج وجهود الحملات التموينية التي تم تنفيذها بدائرة مركز ومدينة الفشن بحضور لجنة من الإدارة العامة للمتابعة، ومسؤولي التموين والصحة والطب البيطري والجهات ذات الصلة، وذلك في إطار تكليفات المحافظ لإدارة المتابعة بتكثيف المرور الميداني على كافة المراكز والمدن لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتبين من التقرير ،الذي عرضه أشرف حماد مدير عام المتابعة، أنه تم تنفيذ حملة على المحال والأسواق والمنشآت التجارية وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وغير هام من الأنشطة التجارية ، والتي أسفرت عن تحرير أكثر من 22 محضراً لمخالفات تموينية تم رصدها وتنوعت ما بين: عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية سارية، إدارة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة ، عدم توافر الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة ، وحيازة سلع ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية ، بجانب تحرير بعض المحاضر الخاصة بإشغالات الطريق وتعديات على الأرصفة.

شارك في الحملات كل من :نائب رئيس مركز ومدينة الفشن ، محمد عرفة عطية، محمد جابر شريف، أحمد ناجح شعبان مفتشي تموين بإدارة الفشن ،محمد عبدالقادر، شعبان ربيع مفتشى أغذية بالإدارة الصحية، وذلك تحت إشراف لجنة من إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة ضمت ( محمد ربيع ، سعيد فاروق ، طه سلامة)