ضبط 23 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3200 كيلو خرشوف و10 أطنان ملح مجهول المصدر بمصنع غير مرخص بمركز كفر الدوار.

وضبط 600 كيلو جبن و5 أطنان ملح طعام بمصنع البان غير مرخص وضبط 2500 لتر صابون سائل بمصنع منظفات بدون ترخيص

كما أسفرت الحملات عن ضبط سيارة محمله بـ 68 شيكارة المدة زراعية مدعمة غير مصرح بتداوله خارج الجمعيات الزراعيه قام احد الافراد بتجميعها بغرض اعادة بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.