اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بقتل صديقه بسبب رفضه تزويج كلبه بالطالبية

السبت، 30 أبريل 2022 01:04 م
حبس المتهم بقتل صديقه بسبب رفضه تزويج كلبه بالطالبية حبس متهم- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل صديقه في الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف على كلب.
 
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتقرير الطب الشرعى الخاص بتدريج جثة المجنى عليه.
 
كشفت التحقيقات أن المتهم طلب من المجني عليه إعطائه كلبه، لتزويجه من كلبة يملكها، لكن المجني عليه رفض ما تسبب في نشوب مشاجرة عنيفة بينهما.
 
أضافت التحقيقات أن المتهم استخدم سلاح أبيض في المشاجرة وسدد طعنة لصديقه مما أسفر عن  مقتله.
 
 

أخبار الحوادث

جريمة قتل

الطالبية

الجيزة

قتل

الطب الشرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة