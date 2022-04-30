حبس المتهم بقتل صديقه بسبب رفضه تزويج كلبه بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بحبس المتهم بقتل صديقه في الطالبية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف على كلب.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتقرير الطب الشرعى الخاص بتدريج جثة المجنى عليه.

كشفت التحقيقات أن المتهم طلب من المجني عليه إعطائه كلبه، لتزويجه من كلبة يملكها، لكن المجني عليه رفض ما تسبب في نشوب مشاجرة عنيفة بينهما.

أضافت التحقيقات أن المتهم استخدم سلاح أبيض في المشاجرة وسدد طعنة لصديقه مما أسفر عن مقتله.