جامعة الإسكندرية تحقق 15 هدفا من أهداف الأمم المتحدة.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية: اسماء على بدر

صرح الدكتورعبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير (Times Higher Education Impact) وفقًا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة لعام 2022 والبالغ عددها سبعة عشر هدفًا، أعلن عن تحقيق جامعة الأسكندرية المركز (401 – 600) ضمن 1406 جامعة عالمية تم تصنيفهم من أكثر من 85 دولة، وجاءت الجامعة محلياً فى المركز الرابع على مستوى 36 جامعة مصرية.

ولفت رئيس الجامعة أن ‏تصنيف هذا العام، والذى يعد من أهم المؤشرات لتأثير التعليم العالي بالدول المختلفة على مستوى العالم، وهي مؤشرات الأداء العالمية الوحيدة التي تُقيّم الجامعات، وفقًا لأهداف الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة (SDGs)، والبالغ عددها سبعة عشر هدفًا، أظهر تحقيق جامعة الإسكندرية ل 15 هدف منهم، حيث جاءت تفصيلاً فى المرتبة ( 201 - 300) فى تحقيق ستة أهداف هى الهدف الرابع (المساواة في التعليم)، والهدف السابع (توفير الطاقه النظيفة بأسعار معقولة)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخى)، والهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء)، والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية)، وجاءت جامعة الإسكندرية فى المرتبة (301 - 400) فى تحقيق هدفين هما الهدف الثاني (القضاء على الجوع)، والهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاهية).

وجاءت فى المرتبة ( 401 - 600) فى تحقيق أربعة أهداف هى الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف التاسع (الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية)، والهدف الحادى عشر (المدن والمجتمعات المحلية المستدامة)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والانتاج المسئولان)، وجاءت فى المرتبة (601 - 800) فى تحقيق هدفين هما الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، وجاءت فى المركز ( +601) في تحقيق الهدف الأول (القضاء على الفقر).