جارديان: قلق بين موظفى تويتر بعد استحواذ ماسك على الشركة

إيمان حنا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ، باراج أغراوال ، سعى إلى تهدئة غضب الموظفين خلال اجتماع على مستوى الشركة بعدما طالب الموظفون بإجابات حول كيفية تخطيط المديرين للتعامل مع الهجرة الجماعية المتوقعة التي يسببها استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

ويأتي الاجتماع بعد أن انتقد ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الذي أبرم صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء شركة التواصل الاجتماعي ، مرارًا وتكرارًا ممارسات تعديل المحتوى في تويتر والمسئول التنفيذي الأعلى المعنى بوضع سياسات الكلام والسلامة.

في اجتماع الشركة الداخلي ، قال المسئولون التنفيذيون إن الشركة ستراقب تناقص الموظفين يوميًا ، لكن من السابق لأوانه معرفة كيف ستؤثر صفقة الاستحواذ على الاحتفاظ بالموظفين.

وأفادت مصادر مطلعة أن ماسك دعا المقرضين إلى خفض رواتب أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ، لكن التخفيضات الدقيقة في التكلفة لا تزال غير واضحة. قال أحد المصادر إن ماسك لن يتخذ قرارات بشأن تخفيض الوظائف حتى يتولى ملكية تويتر.

وسأل أحد موظفي تويتر أغراوال ، في سؤال تمت قراءته بصوت عالٍ أثناء الاجتماع "لقد سئمت من السماع عن قيمة المساهم والواجب الائتماني. ما هي أفكارك الصادقة بشأن الاحتمال الكبير جدًا بأن العديد من الموظفين لن يكون لديهم وظائف بعد إتمام الصفقة؟ "

أجاب أغراوال أن تويتر كان يهتم دائمًا بموظفيه وسيواصل القيام بذلك. وقال "أعتقد أن مؤسسة تويتر المستقبلية ستستمر في الاهتمام بتأثيرها على العالم وعملائها".

وقال مسئولون تنفيذيون خلال الاجتماع إن معدل تناقص الموظفين لم يتغير مقارنة بالمستويات التي سبقت أنباء اهتمام ماسك بشراء الشركة.

في الأيام الأخيرة ، نشر ماسك على تويتر انتقادات كبيرة لمحامية تويتر ، فيجايا جادي ، المخضرمة على تويتر التى تحظى باحترام واسع في وادي السيليكون والمعروف داخليًا باسم "السلطة الأخلاقية" على تويتر.

وورد يوم الإثنين ، أن غادي بكت خلال اجتماع افتراضي مع الفرق القانونية والسياساتية للشركة حيث أعربت عن مخاوفها بشأن مسار الشركة.