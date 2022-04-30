تكريم 58 طفلًا وشابًا بمسابقة رمضانية لحفظ القرآن الكريم بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم عددا من رموز مدينة العريش، 58 طفلا وشابا بعد اجتيازهم مسابقة فى حفظ القرأن الكريم التى نظمتها عائلة الشريف بالعريش.

وقال الكاتب والمخرج المسرحي مجدى الشريف، عضو اللجنة المنظمة لـ"اليوم السابع"، إنه تم تكريم الفائزين وتسلم جوائز مسابقة الأشراف الرمضانية السنوية بحضور على غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي بشمال سيناء.

وأضاف أنه تم إهداء هذه الدورة الى روح الكاتب والقاص ابن سيناء الراحل زين العابدين الشريف، وهو رئيس اللجنة المنظمة، والذى رحل قبيل انطلاقها، وهذا تكريما لروحه ولجهده الكبير خلال سنوات المسابقة.

واشار أن المسابقة شملت 5 مستويات، بدأت ببراعم من سن 3 سنوات حتى 22 عاما، وفاز فيها 25 متسابقا بجوائز عينية، وفوز 33 من البراعم بجوائز عينية ومادية تشجيعا لهم على مواصلة الحفظ والتفوق.

وكانت عائلة البيك، إحدى عائلات مدينة العريش بشمال سيناء، نظمت حفل تكريم لأبنائها من حفظة القرأن الكريم.

وقال المهندس محمد البيك، أحد منظمى الاحتفال لـ"اليوم السابع"، إن المسابقة هى الأولى من نوعها التى تنظمها العائلة تشجيعا للصغار على حفظ كتاب الله.

وأضاف أنه تم تسليم جميع المشاركين شهادات تقدير ومبلغ رمزي ومصحف، وعددهم 15 فائزا من أعمار مختلفة.

وأشار إلى أن الاحتفال شارك فيه رموز من العريش وتم فى ديوان العائلة، وخلاله تم التأكيد على تقديم كل الدعم والتشجيع للنشء الصغار، واعتبار المسابقة انطلاقة تتجدد خلال شهر رمضان من كل عام فى إطار فعاليات أحياء شهر الصوم .

يذكر أن مدينة العريش شهدت احتفال نظمه أهالى سيناء تكريما لأبنائهم من حملة القرآن بمنطقة أبو صقل على ساحل مدينة العريش.