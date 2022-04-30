وأوضحت شركة "استراتيجي أنالتيكس"، الرائدة عالميًا في الاستشارات الاستراتيجية، أن شحنات الهواتف الذكية العالمية انخفضت بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوي إلى 314 مليون وحدة في الربع الأول، مشيرة إلى أن التحديات المستمرة بما فى ذلك قيود العرض هى السبب الذى يؤثر فى إمدادات الهواتف الذكية.


وعن أسباب التراجع، قالت المديرة الأولى في الشركة ليندا سوى، في بيان: "تستمر الظروف الاقتصادية غير المواتية، والقضايا الجيوسياسية، فضلاً عن اضطراب كوفيد-19 (إغلاق الصين وما إلى ذلك) فى إضعاف طلب المستهلكين على الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات غير الأساسية".