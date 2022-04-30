تفاصيل استعدادات محافظة شمال سيناء لاستقبال عيد الفطر

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعدت محافظة شمال سيناء لعيد الفطر المبارك، برفع حالة الاستعداد بين كافة أجهزة الخدمات، والمستشفيات وتشديد حملات الرقابة على الأسواق.

وأعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور.

ووجه المحافظ بتواجد مدير مسئول في كل قطاع وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات، مشددًا علي ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن برئاسة رئيس المجلس وربطها بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لتلقي شكاوي المواطنين خلال فترة العيد والعمل علي سرعة حلها.

من جانبها أعلنت أماني رسلان ، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، عن توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد ، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية.

أضافت رسلان، أنه تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق، لافته إلي استمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين ، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الأسماك وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات .

وقال الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشئون الصحية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وإلغاء جميع أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، وتوفير عدد من الاسرة بالاقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ مع التاكد من وجود اطباء وفنيين الاقسام المعاونة.

وأعلن الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين علي مدار الساعة،و مؤكدًا علي توزيع عدد 75 سيارة إسعاف علي المحاور والطرق الرئيسية علي مستوي المحافظة لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد، لافتًا الي توفير سيارة إسعاف بكل مسجد من المساجد الكبري الذي تقام فيه صلاة العيد، مع تواجد مدير الاسعاف وطاقم الإشراف على رأس العمل خلال أيام العيد.

من جانبه أكد الدكتور حسن البيك، مدير عام مديرية الطب البيطري، علي استمرار عمل غرفة العمليات علي مدار 24 ساعة طوال ايام العيد، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للمرور علي محلات الجزارة ومحال بيع المنتجات الحيوانية والاسماك للتاكد من سلامتها حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتجهيز نوبتجية العيد للعاملين بالمديرية والادارات التابعة لها والمجازر لاستقبال البلاغات التي قد تصل من المواطنين خلال فترة العيد.

وأضاف المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، أنه تم تفعيل غرفة عمليات برئاسته للعمل علي مدار الساعة خلال أياكم العيد لتلقي شكاوي المواطنين، وتجهيز فرق الصيانة والطوارئ وتحديد نوبتجيات ثابته طوال اليوم لتلقي البلاغات واتخاذ اللازم فورا والعمل علي توفير مياه الشرب للمواطنين.