تعليم بنى سويف تحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مجال المشروعات الإنتاجية

بنى سويف: هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مديرية التربية والتعليم لحصولها على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى مجال المشروعات الإنتاجية لمدارس التعليم الفنى فى مجال المحاصيل الزراعية، مؤكدا على أن المحافظة لديها استراتيجية داعمة لهذا المجال ضمن الاستراتيجية التنموية المحلية التى تتضمن 6 قطاعات اقتصادية من بينها قطاعى التنمية الزراعية وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، مؤكدا دعمه لكل الجهود الهادفة لتحقيق تقدما ملموسا فى كل المجالات التنموية فى اطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب ومسئولى التعليم الفنى الذى استعرض تقرير التعليم الفنى والجهود التعليمية والتطبيقية فى هذا المجال، حيث أوضح أنه فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم الفنى بقطاع التعليم الفنى والاستفادة من امكاناته فى خدمة المجتمع وربط منتج العملية التعليمية بسوق العمل من خلال توفير فرص وتوجيه طاقاتهم نحو الانتاج المثمر وتحقيق دخل إضافى للطلبة والمعلمين المشاركين.

أشار وكيل التعليم إلى فوز مدرسة سمسطا الثانوية الزراعية بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية لإجمالى أرباح مشروع رأس المال الدائم للعام 2021/2022 وفوز قسم الخضر بالمدرسة بالمركز الاول جمهورى وقسم المحاصيل والفاكهة بالمركز الثالث جمهورى وقسم الكيمياء بالمركز التاسع جمهورى، وفاز قسم الخضر بمدرسة ناصر الزراعية بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية ، وفازت مدرسة رياض سعد زايد الاعدادية المشتركة بإدارة ناصر التعليمية لفوزها بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة المناظرات المدرسية التابعة للصحافة المدرسية

ونوه وكيل الوزارة إلى تميز منتجات التعليم الفنى ومشاركته فى خدمة المجتمع فى المحافظة حيث كان قد طالب السيد المحافظ بمشاركة منتجاته فى معارض اهلا رمضان للتخفيف عن كاهل المواطن بمنتجات مميزة بأسعار منافسة

وأوضح المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفنى أن عدد المدارس المشاركة فى مشروع رأس المال الدائم ببنى سويف هى عدد 13 مدرسة تعليم صناعى وعدد 6 مدرسة تعليم زراعى بإجمال أرباح تصل إلى مليون جنيه سنويا ، مشيرا إلى أن مدرسة سمسطا الثانوية الزراعية تم تخصيص 100 فدان لها من المحافظة بالظهير الصحراوى لسمسطا ، حيث تم استصلاحها وتوصيل المرافق لها ( مياه - كهرباء ) بتكلفة 2.5 مليون جنيه وتمت زراعتها، بالإضافة إلى 20 فدان ملكية تابعة بالمدرس مزروعة بالخضروات والفاكهة كما أن المساحة المزروعة بمدرسة ناصر الزراعية تبلغ 24 فدان منها 8 أفدنة مزروعة خضروات.