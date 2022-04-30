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تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية.. إنفو جراف

السبت، 30 أبريل 2022 07:14 ص
تعرف على موعد صلاة عيد الفطر بمحافظات ومدن الجمهورية.. إنفو جراف صلاة العيد - صورة أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ) .

أول يوم العيد الفطر 2022

ووفقا لإمساكية شهر رمضان لعام 1443 هجريا الموافق 2022 ميلاديا،  يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمضان 1443 هـ ، وتكون غرة شهر شوال 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:36 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر

وينشر "اليوم السابع" موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، وذلك وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك: 

 
 
القاهرة 5:36
 
الجيزة 5:37
 
الإسكندرية 5:40
 
بورسعيد 5:30
 
السويس 5:31
 
العريش 5:25 
 
الطور 5:30
 
سانت كاترين 5:28
 
طابا 5:23
 
شرم الشيخ 5:27
 
دمنهور 5:38
 
طنطا 5:36
 
المنصورة 5:34
 
الزقازيق 5:35
 
بنها 5:36
 
شبين الكوم 5:37
 
كفر الشيخ 5:36
 
الفيوم 5:39
 
بنى سويف 5:38
 
المنيا 5:41
 
أسيوط 5:41
 
سوهاج 5:40
 
قنا 5:36
 
أسوان 5:38
 
أبو سمبل 5:46
 
مرسى مطروح 5:50
 
الغردقة 5:30
 
الخارجة 5:47
 
الإسماعيلية 5:31 
 
دمياط 5:32
 
السلوم 5:58
 
نويبع 5:24
 
حلايب 5:26
 
شلاتين 5:29
 
93631-1
 

 


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