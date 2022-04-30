تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال رابع أسبوع فى رمضان

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 14.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 75.4%، وجاءت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 5.2%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 771.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 619.6 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.2%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 379.8 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.9%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 280.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 1.4%، شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 380.3 مليون جنيه بنسبة 1.4%، وحل في المركز الثامن شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة 205.5 مليون جنيه بنسبة 1.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 196.8 مليون جنيه، 156.8 مليون جنيه، بنسبة 1%، 0.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.