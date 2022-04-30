تحرير 50 محضر تموينى متنوع بأسواق دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

وأسفرت عن ضبط 5 محضر غش تجارى للعرض للبيع أسماك وفسيخ وحوواشى ومصنعات لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى والتحفظ على ذمة المحاضر على، وتم ضبط 10 كجم أسماك فسيخ عليه علامة فساد، 8.5 كجم رنجه منتهية الصلاحية، 70 كجم عجينة حواوشى، 30 كجم لانشون منتهى .وتحرر عنها المحاضر ارقام 3674جنح دمياط الجديده حتى 3651 جنح دمياط الجديده..

وتم ضبط 5 محضر نقص وزن خبز بلدى، 3 محضر بيع بأزيد عن السعر المقرر سكر حر والتحفظ على 30 كجم تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم ضبط 2 مناديب غاز بدون اعلان اسعار.

وتحرر 4 محضرعرض لحوم مكشوفة، 3محضر عدم إعلان عن مخزن، 3محضر استعمال اكياس سوداء، 15 محضر عدم إعلان عن الاسعار، 10 محضر عدم حمل شهاده صحية، وبلغ إجمالى مرحبا المحاضر 50 محضرا.