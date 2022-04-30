بيطري البحيرة: الانتهاء من أعمال الحملة القومية الأولي للتحصين ضد الحمي القلاعية

البحيرة: ناصر جودة

أنهت مديريه الطب البيطري بالبحيرة بقيادة د أحمد عيادة فعاليات الحملة القومية الأولي لعام 2022 للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع، حيث قامت المديرية بتحصين عدد ٤٥٧١ رأس ماشية ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى نهايتها 590208 رأس ماشيه وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية .

ويؤكد اللواء هشام آمنة على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)