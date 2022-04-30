بيطرى الغربية يقضى على عدد من الثعالب بعد شكاوى من انتشارها بكفر الزيات

الغربية ــ مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، من القضاء على عدد من الثعالب بإحدي قرى مركز كفر الزيات بعد ورود عدد من البلاغات بانتشارها فى شوارع القرية.

رصدت لجان من الطب البيطري بعض الثعالب بإحدى قرى مركز كفر الزيات، وعلى الفور قامت لجان متخصصة برئاسة مدير إدارة كفر الزيات وأطباء قسم الصحة برصد هذه الحيوانات ومكافحتها والقضاء عليها

حماية للمواطنين وحيواناتهم من إمكانية التعرض للمهاجمة والعقر، وتم التخلص منها بالشكل الصحى الأمن.