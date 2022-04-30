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اليوم السابع: مكاسب العمال بالجمهورية الجديدة فى عيدهم الـ98

السبت، 30 أبريل 2022 06:30 م
اليوم السابع: مكاسب العمال بالجمهورية الجديدة فى عيدهم الـ98

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: «الأوقاف تسمح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد لإدخال البهجة عليهم، و لأول مرة فى التاريخ زيادة أجور الموظفين 3 مرات خلال ثلاث سنوات وتراجع البطالة إلى 7.4٪..

 

 

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فى عيدهم الـ98.. مكاسب العمال فى الجمهورية الجديدة.. لأول مرة فى التاريخ زيادة أجور الموظفين 3 مرات خلال ثلاث سنوات وتراجع البطالة إلى 7.4٪.. زيادة المعاشات 13%.. ووثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة

 

 

 

600 ساحة بالمحافظات لأداء صلاة عيد الفطر.. «الأوقاف »: السماح باصطحاب الأطفال لصلاة العيد لإدخال البهجة عليهم.. واستمرار دروس العصر والظهر وخاطرة العشاء بالمساجد بعد رمضان

 

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