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قدمت اليابان منحة بقيمة 2.61 مليون دولار أمريكى لشراء معدات خاصة للمستشفيات الأوكرانية.

وقال نائب وزير الصحة الأوكرانى أوليكسى يارمينكو - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم /السبت/ - إننا "نرى كل يوم كيف يدعم العالم المتحضر بأكمله أوكرانيا وقطاع الرعاية الصحية لدينا، وبسبب العملية العسكرية الروسية، لم تفقد أوكرانيا جزءًا كبيرًا من مرافق الرعاية الصحية فحسب، بل فقدت أيضًا المعدات والمواد اللازمة لذلك، إن جهود وزارة الصحة وشركاءنا يستهدفون استعادة قدرة نظام الرعاية الصحية بحيث يتم تزويد المرضى في أجزاء مختلفة من البلاد بخدمات طبية عالية الجودة ". وتخطط أوكرانيا لاستخدام أموال المنح اليابانية لشراء المناظير والمعدات ذات الصلة، بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبى.

من ناحية أخرى، تستمر الحرب فى أوكرانيا فى التأثير على اقتصاد دول أمريكا اللاتينية من ارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية ، والتباطؤ الاقتصادى فى الشركات التجاريين الرئيسيين والاضطرابات الاجتماعية، التى أدت إلى تفاقم آفاق النمو.

وتعمل الحرب في أوكرانيا على زعزعة الاقتصاد العالمي وإثارة عدم اليقين بشأن آفاق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وقد تم الشعور بالتأثير في أمريكا اللاتينية من خلال ارتفاع معدلات التضخم ، مما يؤثر على الدخل الحقيقي ، وخاصة بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً. في مواجهة هذا التحدي ، تتبنى السلطات سياسات نقدية أكثر تقييدًا وتنفيذ تدابير لتخفيف الضربة على الفئات الأكثر ضعفًا واحتواء مخاطر التوتر الاجتماعى.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينة فى تقرير لها إلى أنه حتى قبل الحرب ، كان تعافى المنطقة من وباء كورونا الذي يضعف النمو يفقد قوته بالفعل، وبعد الانتعاش الحاد في العام الماضي ، عاد النمو إلى معدل الاتجاه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء مع إعادة توجيه السياسات ، حيث تباطأ إلى 2.5٪ في عام 2022، و تستأنف الصادرات والاستثمار دورهما كمحركين رئيسيين للنمو ، لكن كان على البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية سياسة مكافحة ارتفاع التضخم.

وفى البرازيل ، توقع الخبراء أن يتباطأ التوسع إلى 0.8٪ هذا العام ، بعد نمو 4.6٪ العام الماضي، وسيتباطأ اقتصاد المكسيك إلى 2٪. من المحتمل أن تشهد كولومبيا تباطؤًا أصغر مع نمو بنسبة 5.8٪، و سيكون النمو في تشيلي وبيرو 1.5٪ و 3٪ على التوالي ، مما يشير إلى انخفاضات مهمة للغاية مقارنة بالمعدلات المكونة من رقمين في العام السابق.