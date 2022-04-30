الولايات المتحدة تحث مواطنيها على عدم القتال فى أوكرانيا

كتب محمد جمال

حض البنتاجون الجمعة الأمريكيين على عدم التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب، وذلك بعد أن لقى شاب أمريكى حتفه أثناء قتاله كمرتزق مع الأوكرانيين بحسب أفراد من عائلته، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى فى تصريح للشبكة الإعلامية "نواصل حض الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا"، مضيفا أن خبر مقتل كانسل "محزن" وتوجه بالعزاء لعائلته.

وتابع جون كيربى "إنها منطقة حرب.. ليست مكانا يجب أن يذهب إليه الأمريكيون".

وقالت والدة القتيل ريبيكا كابريرا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية إن ويلى جوزف كانسل الذى أعلن مقتله الاثنين عن عمر ناهز 22 عاما، وصل إلى أوكرانيا في منتصف مارس.

وترك الشاب وراءه زوجة ورضيعا يبلغ سبعة أشهر، بحسب الصحافة الأمريكية.

وأكدت زوجته بريتاني كانسل وفاته في بيان أرسل إلى العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، مؤكدة "شجاعة" زوجها "البطل".

وويلي جوزف كانسل عسكري سابق في مشاة البحرية، وانضم إلى شركة شبه عسكرية خاصة وتطوع للقتال في أوكرانيا كمرتزق.