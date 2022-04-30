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المدعى العام الأمريكى السابق: ترشيح ترامب فى 2024 خطأ كبير للحزب الجمهورى

السبت، 30 أبريل 2022 11:28 ص
المدعى العام الأمريكى السابق: ترشيح ترامب فى 2024 خطأ كبير للحزب الجمهورى وليام بار
كتبت ـ رباب فتحى

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قال وليام بار، المدعى العام السابق للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب ، إنه سيكون "خطأ كبيرا" للحزب الجمهوري أن يرشح ترامب لمنصب الرئيس في عام 2024.
 
وقال بار، الذي ظهر على قناة نيوزماكس الأمريكية التليفزيونية، إن ترامب ، الذي ألمح إلى أنه سيرشح نفسه مرة أخرى ، لن يكون اختيارًا جيدا. وأضاف بار: "لا أعتقد أنه يجب أن يكون مرشحنا - مرشح الحزب الجمهوري. وأعتقد أن أمام الجمهوريين فرصة كبيرة - سيكون من الخطأ الكبير ترشيحه ".
 
وفي استطلاع للرأي أجرى في يناير ، قال 57٪ من الناخبين الجمهوريين إنهم سيختارون ترامب في عام 2024. وفاز ترامب أيضًا في استطلاع الرأي الذي أجراه مؤتمر العمل السياسي المحافظ، في فبراير ، بهامش كبير.
 
وكان ترامب ، الذي أدين مرتين خلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض ، قد أزعج أنصاره مرارًا وتكرارًا بعدم تأكيده أنه سيرشح نفسه مرة أخرى.
 
وقال ترامب أمام حشد "لقد فعلنا ذلك مرتين ، وسنفعل ذلك مرة أخرى" - مدعيًا مرة أخرى أنه فاز في انتخابات 2020. سنفعل ذلك مرة أخرى مرة ثالثة."
 
ومع ذلك ، من المؤكد أن تصريحات بار ستغضب ترامب ، الذي اشتبك مرارًا مع المدعي العام السابق منذ خسارته انتخابات 2020.
 
وفي كتاب بار ، شىء واحد تلو الآخر: مذكرات المدعي العام ، كتب أن ترامب "أظهر أنه لا يمتلك مزاجًا ولا قوى مقنعة لتوفير نوع القيادة الإيجابية المطلوبة".
 
وقال بار إن ترامب أحاط نفسه بـ "المتملقين" و "وأشخاص من خارج الحكومة ، الذين أطعموه نظامًا غذائيًا ثابتًا من نظريات المؤامرة المطمئنة ولكن غير المدعومة".
 
ورد ترامب ووصف بار بأنه "بطيء" و "خامل". وأضاف: "وعندما هدد الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون بازدراءه ، بل والأسوأ من ذلك ، عزله ، أصبح عديم القيمة تقريبًا للقانون والنظام ونزاهة الانتخابات. ".
 
كان ترامب قد وصف بار سابقًا بأنه "مخلوق مستنقع" و "رينو [جمهوري بالاسم فقط] ... خائف وضعيف وبصراحة ... مثير للشفقة".
 
 

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