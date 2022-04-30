اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 1206 شباب.. وإحالة 24 شكوى للقضاء بالدقهلية

السبت، 30 أبريل 2022 10:10 ص
القوى العاملة: تعيين 1206 شباب.. وإحالة 24 شكوى للقضاء بالدقهلية وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مقدما من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، يشيرا إلى أن المديرية قامت بتعيين 1206 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3977  شاباً منهم 39 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن توفير 114 فرصة عمل .

وأوضح  الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 106 آلاف و620 جنيها رعاية اجتماعية  لـ 944 عاملا مسجلا، و25 ألفاً و838 جنيها لـ 58 عاملاً رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 54 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .
 
وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي- إن المديرية  قامت  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 1409 منشأة وتم القيام بـ 42 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ،  بالإضافة إلى  تلقى 220 شكوى عمالية تم إحالة 24 شكوى منهم للقضاء ، و 28 لجهات أخرى ، ومازالت  72  شكوى منها تحت البحث والدراسة.
 
كما قامت المديرية باستخراج 1501  شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ  1501 عاملا على مهن مختلفة ، والانتهاء من 2 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني لـ 22 متدرباً ، فضلاً عن عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات  .
 
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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